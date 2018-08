Ponghâlder Piet Hibma beneamd ta Panskipper

Berndsen neamde Hibma in stille krêft dy't him maksimaal ynset foar de sylsport, earst yn Warkum en letter yn Snits. Mei de ûnderskieding earet de stêd Snits alle jierren in persoan dy't him fertsjinstlik makke hat foar de sylsport en de Snitswike yn it bysûnder. By de ûnderskieding heart in koperen koekpanne wêryn't it stedswapen fan Snits ferwurke is.

Ponghâlder

De 61-jierrige Hibma is al mear as tsien jier ponghâlder fan de KWS, de Keninklike Wettersportferiening Snits. Fierder is hy belutsen by it jeugdsilen. Ek wie hy mear as tweintich jier bestjoerder foar de sylferiening fan Warkum.