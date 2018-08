EK Wallball rint út op sof: noch net alle titels ferdield

Anne Monfils ferlear yn de kwartfinale mar krekt fan Ana Belén fan Valencia. Yn de beslissende tredde set ferlear se mei 7-5. It frouljus dûbeldteam hat de finale helle. Yn de heale finale wûnen se ienfâldich mei 2-0 fan Italië. Yn de finale treffe se no Valencia. Dy finale wurdt krekt as by de singels sneontemoarn spile. Marrit Zeinstra, Anne Monfils en Harmke Siegersma sitte yn it dûbeldteam. Twa fan de trije stean op de flier, mar der mei wiksele wurde.

Utskeakele

It manljus dûbeldteam waard al yn de pûlfaze útskeakele. Kees van der Schoot en Tjisse Steenstra ferlearen de earste wedstriid mei 2-0 fan Grut-Brittannië. De twadde partij moasten se mei 2-0 winne fan Baskelân. Se kamen op 1-0 en op 20-20 krigen se in matchpoint, mar Baskelân pakte de set en dêrmei wie Nederlân útskeakele. Pieter Jan Leijenaar ferfong yn de lêste set Steenstra en se wûnen noch mei 2-1.

EK Keatsen

It Wallball is ûnderdiel fan trije dagen EK Keatsen yn Frjentsjer. Tongersdei pakten de froulju en manlju goud by it Ynternasjonaal Spul. Sneon keatse de manlju noch it ûnderdiel Llargues en dus it frouljustoernoai by it Wallball.