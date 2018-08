PODCAST: It Skûtsje Kafee sjocht foarút op it SKS kampioenskip

It Theehuis yn Grou wie freedtejûn omtsjoene ta it Skûtsje Kafee. Yn it Skûtsje Kafee waard foarútsjoen op it SKS skûtsjesilen kampioenskip, dat sneon fan start giet. Under mear de nije skippers Jappie Visser (Snits) en Rinus de Jong (De Jouwer) kamen del. Skriuwers Frits Jansen en Eldert Meeter praten oer it jubileumboek fan it Huzumer skûtsje en Johannes Meeter, de hjoeddeistige skipper fan dat skûtsje, seach foarút op it kommende kampioenskip. Hearst it allegear hjirûnder, yn de útstjoering fan it Skûtsje Kafee.