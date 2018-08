De Snitswike, it skûtsjesilen én de Tall Ships Races yn Harns. De sylleafhawwers kinne harren hert ophelje, want yn Fryslân is it dit wykein drok mei allerhande eveneminten. Ien fan dy eveneminten gie freedtemiddei al los: de Tall Ships Races, en ferslachjouwer Wendy Kennedy wie dêr foar ús by.