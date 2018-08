Fyftich âlde motorboaten yn de Ljouwerter Prinsetún

Guon skippen binne al fan fier foar 1940. Sa leit der in boat út Snits út 1911. Dochs sjogge alle boaten der noch prachtich út. Dat is ek it doel fan de feriening: it behâld fan it kultureel erfgoed en de kennis fan de âlde boaten. Hast alle boaten hawwe ek in spesjale flagge hingje, dy't oanjout dat de boat 'farrend erfgoed' is. Doel fan dizze gearkomste yn Ljouwert is ek om der mear jongerein by te belûken.