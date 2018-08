Grutte stiennen ferhuze nei Museum Dokkum

De stiennen dy't net by it museum lizze, binne tydlik dellein by in bouterrein yn Ternaard. Dragt hopet dat se in moai plakje krije kinne op de Dokkumer Markt. De Markt wurdt op dit stuit werynrjochte yn ferbân mei de komst fan de IIsfontein. Dragt fynt dat de stiennen dêr, ek al stiet der aanst in fontein, ta harren rjocht komme. "Het is doodzonde als het op een grasveldje ligt. Het is verbonden aan die plek, aan het verhaal daar." Nij de simmerfakânsje sil de gemeente in beslút nimme oer wat se definityf mei de stiennen dwaan sille.