FIDEO: Wa binne de kânshawwers by de SKS?

Outsider

En dan in outsider dy't yn it foarseizoen sjen liet mei de allerbêsten mei te kinnen, wylst it skûtsje jierrenlang fêst op it 14e plak einige. Mar mei in oar skûtsje, in folslein nije bemanning en in nije skipper is foarich jier it paad omheech ynslein: mei Johannes Meeter fan Huzum moat dit jier serieus rekken holden wurde.