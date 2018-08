Ynternasjonaal beset WK Frysk damjen úteinset yn Ljouwert

It WK is hjoed begûn. Hoe gie de start?

It is freedtemoarn moai iepene troch deputearre Michiel Schrier. We sitte op in prachtige lokaasje. Dat fine we sels, mar dat hearre we ek fan elkenien dy't hjir is. De lokaasje past by de status fan in WK. It makket it ek wat djoerder. Wy hienen ek in loads ôfhiere kinnen, mar dat past net by in WK.

It totale prizejild is ek 10.000 euro. Dat is foar de dielnimmers ek oantreklik, we kinne net mear oankomme mei allinnich in medalje en in boskje blommen.

Fierder ha we derfoar soarge dat it op ynternet ek allegear goed te folgjen is. Soks is net fergees, dat makket it wat djoerder. Dêrom wie it ek even de fraach oft it wol trochgean koe, mar we ha dus alles rûn krigen.