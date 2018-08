Snitser (40) stelt jierrenlang út kassa fan wurkjouwer

Hy hie it finansjeel dreech; dêrom stiel in 40-jierrige Snitser jierrenlang jild út de kassa fan de Benu-apoteek op De Jouwer. Mei help fan in resjerzjebedriuw waard de man trappearre. Freed krige hy fan de rjochter in wurkstraf fan tachtich oeren oplein.