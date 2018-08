Wetterskip jout bouboeren seis oeren langer om te bereinen

Wetterskip Fryslân krige in soad fragen oer dat bereiningsferbod, ek al omdat bouboeren yn Grinslân en Noard-Hollân wol oerdeis bereine meie.

De bouboeren hawwe it no seis oeren mear oan tiid om harren gewaaksen te bereinen. Yn kombinaasje mei dy ferromming docht Wetterskip Fryslân opnij de oprop om sunich te wêzen mei wetter.

It bereinen fan gerslân bliuwt foarearst ferbean. Dy maatregel is needsaaklik, salang't it sa waarm en sa drûch is as no, lit Wetterskip Fryslân wite. De ôfrûne dagen wie der in soad diskusje oer it Fryske bereiningsferbod.