Camping op Flylân nimt maatregels fanwege drûchte

De drûchte dy't al wiken oanhâldt makket dat ek campings maatregels nimme. Op camping Stortemelk op Flylân bygelyks mei op de measte plakken net mear smookt wurde en iepen fjoer brâne. Kampfjurren op it neistlizzende strân binne ferbean en der is ekstra blusmateriaal beskikber, mocht it al misgean.