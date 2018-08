Plysje drok mei mishannelingen yn Ljouwert

Op de Voorstreek waard in 45-jierrige frou mishannele. De 32-jierrige fertochte koe koart dêrnei op de Oldegalileën oanhâlden wurde. De man wie ûnder ynfloed en woe net meiwurkje oan in alkohol- en drugstest. Hy sit noch fêst.

Op it Birdplein waard in lid fan it buertprevinsjeteam mishannele. Der is in 59-jierrige fertochte oanhâlden. De man wie ûnder ynfloed fan drank en sit noch fêst.