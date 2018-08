Griene fytsen oan ferkearsbuorden op It Hearrenfean

It is foar it earst dat in belangrike hurdfytswedstryd op It Hearrenfean fan start giet. It hat de gemeente 53.000 euro koste om de start fan de tocht nei It Hearrenfean te heljen. Dat jild is benammen bedoeld as startjild foar de profesjonele hurdfytsers.

Op de dei sels is der in fytsplein ynrjochte op de Abe Lenstrabûlevaar, dêr't allerhande aktiviteiten om de hurdfytswedstriid hinne hâlden wurde.