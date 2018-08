Hoe kinst it skûtsjesilen it bêste folgje dit jier? Lês it hjir!

It leafst sitst fansels sels by it wedstriidwetter, op de boat of op in klapstuoltsje by it wetter. Mar as dat no écht net slagget, is dêr altyd Omrop Fryslân noch. Ek dit jier makket Omrop Fryslân alle dagen útstjoeringen fan it wedstriidwetter ôf. Op hokker wize kinst it skûtsjesilen no it bêste folgje? Do lêst it hjir!