Yn Portret: de Reuzen fan Ljouwert

It Famke

Soest it miskien net sizze, mar it "lytse" Famke fan Royal de Luxe is de âldste fan it selskip dat nei Ljouwert ta komt. Berne yn 2005 is se yntusken alwer trettjin jier âld. En yn dy trettjin jier hat it Famke al mear fan de wrâld sjoen as de measte minsken fan 'gewoane hichte'. Sa hat se al troch de strjitten fan Montreal yn Kanada kuiere, hat se it prachtige Santiago yn Chili besjoen, en hat se sels al down under west, yn Perth yn Australië.

By dizze reizen hat it Reuzefamke de help nedich fan tweintich lytsere minsken. Dizze minsken helpe it 800kg swiere famke om foarút te kommen, en om har earms, liif en holle te bewegen.

It Reuzefamke is yn Ljouwert om te sykjen nei har heit de Dûker dy't tûzenen jierren lyn holpen hawwe soe om Fryslân drûge fuotten te jaan. Se sil mei in topsnelheid fan 2,5 kilometer yn de oere de Fryske haadstêd trochsykje om har heit te finen.