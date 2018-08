Rûte fan Hemdykrintocht by Blauhús folslein opknapt

Dielnimmers oan de Hemdykrintocht, mei start en finish yn Blauhús, kinne by de earstfolgjende edysje op folslein fernijde paden rinne. Sawol op it trajekt Blauhûs, Dedzjum, Parregea as it parkoers Nijesyl, Pikesyl en Westhim, Blauhús is de dyk opknapt. Dêrneist is ek by Syp-Set oan it Brekkenpaad it betonpaad en it dek fan de spoartunnel fernijd.