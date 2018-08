Wetterskip tinkt nei oer ferromjen bereiningsferbod

Fan 22.00 oere ôf bereine is net goed foar it sosjale libben en it bioritme fan de boeren. Wetterskip Fryslân is dêrom fan doel om dêr 20.00 oere jûns fan te meitsjen.

It ferskil liket net sa grut, mar mei in bereiningssyklus fan fjouwer oeren, kin de boer om 00.00 oere noch in kear de hispel ferpleatse en dêrnei op bêd gean. As de bereiningsapparaten midden yn de nacht ferpleatst wurde moatte, komt fan sliepen net folle mear, sa hat it wetterskip fan de boeren te hearren krigen.