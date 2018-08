Wevers pleatst har op favorite ûnderdiel foar EK-finale

Lannefinale

Neist it berikken fan de finale op de balke, pleatste Wevers har ek noch foar in oare finale. Mei it Nederlânsk team stiet se sneon yn de lannefinale. Njonken Wevers bestiet dy ploech út Tisha Volleman, Céline van Gerner, Vera van Pol en Naomi Visser.