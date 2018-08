Nije eigeners wolle apparteminten yn fertutearze Heephûs

It waard yn 1832 boud troch notaris Jan Albarda, dy't letter ek grytman fan Ferwerderadiel waard. Letter waard it in tehûs foar âlderein en ek waard it brûkt as griene krúsgebou en tydlik ûnderkommen foar de beukerskoalle en de legere skoalle.

As lêste waard it Heephûs brûkt as administraasjekantoar en wenning. Doe kaam it te keap te stean, mar troch de hege fraachpriis wie der gjin belangstelling. Wilens stie it ryksmonumint hieltyd langer leech en rekke fertutearze.