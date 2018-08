Omrop TIP: De oefenwedstriid SC Hearrenfean - Levante UD

SC Hearrenfean spilet sneontejûn yn it eigen Abe Lenstra Stadion in oefenwedstriid tsjin Levante UD út Spanje. It is foar de ploech fan trainer Jan Olde Riekerink de lêste test yn tarieding op it nije seizoen. It duel is fan 19.30 oere ôf streekrjocht by Omrop Fryslân te sjen op telefyzje, de webside en de app.