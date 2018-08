FNP-foarsitter Van Mourik ropt riedslid Ate Eijer op matsje fanwege 'domme tweet'

De oanleiding is in ûntrochtochte tweet fan FNP-riedslid Ate Eijer út Jobbegea fan ôfrûne moandei. As reaksje op de tweet 'De tijd dat Joden zich willoos laten afslachten is voorbij' fan sjoernalist Bart Schut fan it Nieuw Israëlitisch Weekblad skreau Eijer 'Ja nu slachten ze zelf bevolkingsgroepen af'. Eijer krige fuortendaliks it ferwyt fan anty-semitisme om de earen en ferwidere de tweet nei tsien minuten. Noch deselde dei makke Eije sa'n alve kear ekskuses op Twitter, mar de FNP ûntfong nei de tiid it fersyk om Eijer te roajearjen. Partijfoarsitter Cees van Mourik lit yn in brief oan alle leden wite dat er 'sa fier fuort net gean wol', mar hy wol de affêre al beprate yn it haadbestjoer fan de partij.