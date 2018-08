Oankomst Polynesiërs yn Grou foar European Sports for all Games

De groep kanofarders bestiet út acht Frânsen. It hie eins in groep út Tahiti wêze moatten, mar dy hawwe har weromlutsen. De Frânsen wurde ûnderbrocht by fjouwer gastgesinnen yn Jirnsum. Janet Visser is dosint Frânsk en is derby as tolk. "Se hawwe der in hiel soad sin oan. Foaral it dielen heart echt by harren kultuer. Se wolle it kanofarren hiel graach sjen litte en binne ek nijsgjirrich nei de oare kulturele sporten", fertelt Visser.