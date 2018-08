Swimbad op Skiermûntseach ticht om problemen mei gloartafier

De earste boat fan freed

Hagen hopet dat it swimbad yn de rin fan freed wer iepen kin. Doel is dat mei de earste boat in technyske ploech nei it eilân komt dy't de problemen definityf oplosse moat. Hagen neamt it spitich dat it swimbad krekt mei dit moaie waar net iepen is. "Vooral voor ouders met jonge kinderen is het prettig om na het strand nog even bij het zwembad te zitten."