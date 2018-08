EK keatsen: Nederlân wint ynternasjonaal spul yn Frjentsjer

EK keatsen

It Europeesk kampioenskip keatsen yn Frjentsjer duorret noch oant en mei sneon. Freed is de fariant wallball (muorrekeatsen) op it Sjûkelân en sneon is it llargues op de Foarstrjitte.

By de manlju bestiet de seleksje út Hans Wassenaar, Tjisse Steenstra, Kees van der Schoot, Pieter Jan Leijenaar, Enno Kingma, Jelte Pieter Dijkstra, Hendrik Kootstra, Laas Pieter van Straten, Dylan Drent en Bauke Triemstra.

De froulju dogge mei Marrit Zeinstra, Harmke Siegersma, Anne Monfils, Hiske Zeinstra en Hendrieke van der Schoot mei oan it EK.