Dea stjonkbist yn Park Vijversburg yndie fan bistepark AquaZoo

It stjonkbist dat dea fûn waard by Park Vijversburg by Tytsjerk en nei it Natuurmuseum brocht is, komt yndie út AquaZoo. It bistepark is der tongersdeitemoarn efterkaam dat se in stjonkbist misse. Nei ûndersyk docht bliken dat dat itselde bist is dat yn Vijversburg fûn waard.