Protte besoarge reaksjes oer sûnens fan waarman Piet Paulusma

It waarberjocht foar Omrop Fryslân telefyzje en by SBS wurdt foarearst dien troch syn dochter Martsje Paulusma. De redaksje fan Hart van Nederland reagearre woansdeitejûn skrokken op it berjocht dat Piet opnommen wie yn it sikehûs.

Neffens de redaksje is it yn goed 20 jier noch mar ien kear foarkommen dat Piet by it telefyzjewaarberjocht ferfongen wurde moast. Doe waard it waar ek presintearre troch Martsje. Op de radio wurdt it waarberjocht foar Omrop Fryslân foarearst dien troch syn fêste ferfanger Jan Jonkman.