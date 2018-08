Dea stjonkbist fûn yn Park Vijversburg

By it Natuurmuseum Fryslân yn Ljouwert is tongersdeitemoarn in dea wyld stjonkbist binnenbrocht. It bist wie oantroffen by Park Vijversburg yn Tytsjerk. Der wurdt útsocht wêr't it stjonkbist krekt weikomt. Mooglik is it ûntkaam út bistepark AquaZoo by Ljouwert. Dat mist in stjonkbist. Dat bist is chipt. Meiwurkers fan AquaZoo sille no ûndersykje as it om har stjonkbist giet.