Koade Oranje yn hiele lân; boeren meie langer dong útride

Managementteam Watertekorten nimt regionale en sels lokale maatregels

Natoer en wetterkwaliteit stean troch de drûchte op it spul, skriuwt it ministearje fan Ynfrastruktuer en Miljeu. "Botulisme, vissterfte en blauwalg steken de kop op. Schepen kunnen kunnen door de lage waterstand niet meer optimaal worden beladen en de industrie kan het koelwater in sommige gevallen niet meer kwijt."

De lêste wiken namen Wetterskippen lokaal besluten oer de maatregels. No't it wettertekoart lanlik jildt, is it Landelijk Managementteam Watertekorten ferantwurdlik foar aksjes. It is de fjirde kear dizze iuw dat dat it gefal is. EK yn 2003, 2006 en 2011 waard opskaald nei faze 2.

De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling hat dêrom opskaald nei faze 2. Dat is ien faze foar't der lanlik in krisissituaasje oanbrekt. Hokker maatregels dat binne wurdt per gebiet bepaald. Dêrby wurdt der foarrang jûn oan wetterkearingen, drinkwetter, kwetsbere natuer en enerzjyfoarsjenningen. Om wat foar maatregels it yn Fryslân giet is noch net dúdlik. It tekoart oan wetter troch drûchte yn Nederlân nimt serieuzere foarmen oan. Nei wiken fan perioaden mei in soad waarmte en hast gjin wetterfal, hat hiel Nederlân fan no ôf te krijen mei in feitlik wettertekoart.