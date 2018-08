Mear minsken siik nei swimmen yn Frysk bûtenwetter

Neffens de provinsje blykt út mjittingen op offisjele swimwetterplakken net dat de kwaliteit fan it swimwetter minder wurdt. Deputearre Michiel Schrier: "In deze uitzonderlijk mooie zomer kunnen we gelukkig nog op veel plaatsen zwemmen. Maar blijf zelf wel alert op blauwalg, ook buiten de aangewezen zwemplaatsen. Kijk eerst naar de toestand van het water voor je erin springt."

Allinnich op offisjele swimplakken wurdt troch de provinsje metten. De ôfrûne wike is der allinnich foar de Aldegeaster Brekken in negatyf swimadvys by kaam.