Fakbûn FNV driget mei aksjes ûnder ambulânsemeiwurkers

Heger salaris

It fakbûn easket in flink heger salaris om de leanen yn de pas rinne te litten mei oare sektoaren yn de soarch. Ek wol FNV ôfspraken meitsje om it personielstekoart op te lossen. Ambulânsepersoniel fiert al tiden aksje foar bettere arbeidsbetingsten. Begjin dit jier wurken de meiwurkers sekuer neffens de regels, nei't in cao-oerlis mislearre wie.