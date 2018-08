Gjin Fryske organisaasjes yn ûndersyk nei yngripen yn thússoarch

Yn it ûndersyk dat de Consumentenbond dien hat nei it yngripen by de thússoarch troch de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd komme gjin Fryske organisaasjes foar. De Consumentenbond hat de fyftich lêste besites fan de ynspeksje oan thússoarchorganisaasjes besjoen en konkludearret dêrút dat mar twa fan dy fyftich organisaasjes oan de rânebetingsten foar goeie soarch foldogge. It giet dan ûnder oare oer it jaan fan medisinen of it ynsetten fan personiel dat foldwaande kwalifisearre is foar it wurk.