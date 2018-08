Yn funksje op it skûtsje: technyk en training

Stadichoan nimt de skûtsjekoarts ta. Op sneon 4 augustus steane de fjirtjin skûtsjes oan de start fan in nij SKS kampioenskip, klear om mei-inoar de striid oan te gean. Mar nei de titel farre docht in skûtsje net samar, der sit in hiele ploech minsken op mei elk harren eigen taak. De dagen foar de start fan it kampioenskip sjogge wy, yn gearwurking mei Omroep MAX, nei dy ferskate funksjes. Hjoed de man oan technyk en training mei Gerhard Pietersma en Wart Steneker fan it skûtsje fan Earnewâld.