Lettere begjintiid Concours Hippique Bûtenpost pakt goed út

Utslach túchhynders

By de túchhynders waarden trije NK's ferriden. Henk Hammers mei it hynder Joppe waard de winner fan de eareklasse, ek ferline jier kaam er dêr as earste út de bus. By de hackneys wie Els D'Archard van enschut mei it hynder Here I Am de fluchste en Harry van Middelaar mei Brandy wie de bêste by de ienspannen. Ek wie der noch in rubryk mei fjouwerspannen, dy skreau Feike Holtrop op syn namme.