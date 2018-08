PC-winner Peter van Zuiden: "Sy moasten en wy mochten"

Woansdei wûn it partoer fan Peter van Zuiden, Allard Hoekstra en Thomas van Zuiden de 165ste PC op it Sjûkelân yn Frjentsjer. Yn de finale waard de grutte favoryt, it partoer fan Gert-Anne van der Bos, ferslein (5-5 6-2) en dat hiene net in soad minsken fan tefoaren tocht.