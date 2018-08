Topsimmer foar transportbedriuw en striehannel út Ketlik

Giel en drûch

Dizze simmer slagget dat tanksij deistige oanfier fan strie út Saksen-Anhalt yn it easten fan Dútslân. De strie wurdt dêr parse en yn pakjes ôflevere yn Ketlik. Elke farske fracht wurdt yn sa'n tweintich minuten oerladen op in eigen frachtwein en oanslutend nei in klant hjir yn Fryslân brocht. It measte gerslân yn de omkriten fan de firma Ponne is giel en drûch.

Dochs kin dêr noch wol in soad gers ôfkomme. As it mar ien kear begjint te reinen, seit de direkteur. "We moatte mei-inoar troch de tiid. It hoecht om my net sa drûch te bliuwen." Mar as it wol drûch bliuwt, skeakelet Ponne al syn kontakten yn om de hannel oan de gong te hâlden. "Ik wol as it heal kin altyd leverje kinne."