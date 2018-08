Nij fuortplantingssintrum foar hynders by Weidum rint foarop

Karantênestâl

By de nijbou by Weidum hat eigener Wiepke van de Lageweg de mooglikheid om de merjes yn in saneamde karantênestâl ûnder te bringen. Dat is ferplicht by it tapassen fan de ISCI-metoade.

Mei de technyk rint Van de Lageweg foarop yn Nederlân. Yn totaal kinne der yn it nije sintrum sa'n tweintich donormerjes tagelyk wêze. Van de Lageweg hopet dat it fuortplantingssintrum foar hynders yn oktober fan dit jier klear wêze sil.