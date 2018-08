Bruorren Van Zuiden en Hoekstra stunte mei winst 165ste PC

Yn it begjin gie de wedstriid lyk op. It earste earst gie nei de grutte favoryt yn de finale, it partoer fan Van der Bos. Dêrnei waard it 1-1 troch in bûtenslach fan Steenstra. Nei de 2-1 foar Van der Bos-en-dy waard it opnij lyk, nei in kweaslach fan Steenstra.

De partoeren pakten de earsten om en om oant 4-4. Doe kaam foar it earst it partoer fan Van Zuiden op foarsprong. In boppeslach fan Hoekstra soarge hjirfoar. Dêrnei lutsen Van der Bos-en-dy de stân wer lyk: 5-5.

Yn de apoteoaze fan de finale gie it beslissende earst nei Van Zuiden-en-dy en dêrmei waard de PC-winst binnenhelle (5-5 6-2).