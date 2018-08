Trije op de fjouwer krystbeammen driget ferlern te gean

Der binne gjin mooglikheden it stik lân te bereinen. De sleatten njonken it gebiet steane ek al drûch. It pear fan Sumarreheide hat yn totaal trije hektare grûn by de ôfslach mei Earnewâld. Tineke Elzinga tinkt dat de skea yn de tûzenen euro's rinne sil. Troch in part fan de beammen hânmjittich noch wetter te jaan, hopet se noch in oantal beammen te rêden.