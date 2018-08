Fermiste famkes Emily en Kirsten binne wer terjochte

"De kans bestaat dat de kwetsbare meisjes verblijven bij mensen die geen goede bedoelingen hebben", sei in wurdfierder fan de plysje woansdei noch. Der waard net útsluten dat se yn hannen fallen wiene fan loverboys. "Maar we hebben geen aanwijzingen dat dit het geval is", sei de plysjewurdfierder ek.

De plysje, en ek Fier, sizze elkenien tank foar it útsjen nei de twa en foar it dielen fan it opspoaringsberjocht.