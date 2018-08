Heale finalisten PC bekend; partoer Bergsma nei hûs

Ofskied

Mei it ferlies fan it partoer fan Van Zwieten kaam der ek in ein oan de keatskarriêre fan Bruinsma op it heechste nivo fanwege problemen mei de knibbel. Hy krige op it Sjûkelân in steande ovaasje.

Bruinsma wie woansdei net de iennige keatser dy't ôfskied naam. Nei de earste omloop siet it der al op foar Aloys Freitag. Krekt as by Bruinsma twinge ek fysike ûngemakken him dizze kar te meitsjen.