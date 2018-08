Nij pak en âld spandoek foar Alvestêdeswimmer Van der Weijden

Van der Weijden docht dat foar it goede doel, de opbringst fan de tocht giet nei ûndersyk nei de genêzing fan kanker. Van der Weijden waard sels yn 2001 troffen troch de sykte.

Op Twitter showt er ek it pak dat er by de swimtocht oan hawwe sil. Neist dat it geskikt makke is foar it swimmen fan in lange tocht yn bûtenwetter, stiet op ien fan de pipen fan it pak ek in Fryske flagge.