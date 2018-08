Alle favoriten troch nei twadde omloop op PC yn Frjentsjer

Ferrassing fan seizoen

Enno Kingma, Renze Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar meie harren opmeitsje foar de twadde omloop. It trijetal gie troch nei in oerwinning op Remmelt Bouma-en-dy (5-5 2-6). Ek de ferrassing fan dit seizoen, it partoer fan Marten Bergsma, ferlingen harren optreden op it Sjûkelân mei winst op Patrick van Dellen-en-dy (4-5 2-6).