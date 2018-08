Lanlike skjinmakaksje fan strannen úteinset op Skiermûntseach

Sy dogge dat al foar it sechde jier op jier, yn it ramt fan de Boskalis Beach cleanup Tour. Goed twa wiken lang meitsje frijwilligers út it hiele lân rûnom yn Nederlân de strannen skjin.

Op Skier begjinne de goed tachtich frijwilligers om 10.00 oere by strânpaviljoen de Marlijn.