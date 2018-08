LIVEBLOG: De PC yn Frjentsjer

It is in dei fol tradysjes: de PC yn Frjentsjer. En woansdei 1 augustus is it safier, dan wurdt de 165e edysje fan de PC keatst. De âldste sportklassiker fan Nederlân set om 09.30 oere útein op it Sjûkelân yn Frjentsjer. Foar keatsers ít hichtepunt fan it jier. Folgje hjir de hiele dei it lêste nijs oer de PC.