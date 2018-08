FIDEO: De iepeningstaspraak fan de 165e PC

It is in dei fol tradysjes: de PC yn Frjentsjer. Op de fiifde woansdei nei 30 juny is it safier. De âldste sportklassiker fan Nederlân set om 09.30 oere útein op it Sjûkelân yn Frjentsjer. Foar keatsers ít hichtepunt fan it jier. Om 08.00 oere wurdt de dei tradisjoneel iepene mei in taspraak fan de foarsitter. Dizze taspraak fan Ids Hellinga is streekrjocht te folgjen op Omrop Fryslân telefyzje en op de webside en app.