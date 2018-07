Fjilden Snits Wyt Swart foarearst net te brûken

De gersfjilden wurde wol, nachts of moarns betiid, bereind troch meiwurkers fan de gemeente Súdwest-Fryslân, mar mei it krekt ynsiedde gers docht dat ûnfoldwaande fertuten. Slob hopet net dat it bereinen fan sportfjilden hielendal ferbean wurdt, want dan krije in soad amateurfuotbalklups grutte problemen om de fjilden op 'e tiid foar it begjin fan de kompetysje wer yn in goeie kondysje te krijen.