Foarsitter KWS bepleitet 'mear sprieding fan eveneminten'

Fansels, elts evenemint hat in eigen doelgroep en in eigen publyk, mar dizze augustusmoanne wurdt wol in hiel soad organisearre yn Fryslân. Dat seit foarsitter Karst Doevendans fan de Keninklike Wettersportferiening Snits, dy't nije wike foar de 83e kear de Snitswike organisearret. As grutste sylevenemint fan it Europeeske binnenwetter is de Snitswike in sterk merk, dat altiten trochgiet, mar se fernimme de konkurrinsje fan de oare eveneminten lykas de Tall Ships Races yn Harns wol. "Je merkt het aan de media-aandacht, aan de competitie om sponsorgelden, maar ook aan de bezettingsproblemen bij de politie."

In soad eveneminten yn Fryslân is moai, fynt Doevendans, mar wat mear sprieding soe better wêze. De Snitswike hat ek hiel direkt mei in oar evenemint te krijen, want op de Hurdsyldei is ek it SKS-skûtsjesilen op de Snitsermar. Beide eveneminten passe har planning op dy dei oan: de wedstriden fan de KWS begjinne dan al om 9 oere moarns. De skûtsjes geane pas om 16.00 oere fan start en it Prinses Margrietkanaal is de middeis ticht foar de beropsfeart.