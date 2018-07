IM easket 180 oeren wurkstraf tsjin Fryske oplichter

It Iepenbier Ministearje hat tiisdei 180 oeren wurkstraf easke tsjin in 43-jierrige man út Haskerhoarne. De man, dy't aktyf wie yn in oplichtingsbinde yn Drinte, waard seis jier lyn oanhâlden foar it dupearjen fan ferskate bedriuwen. De Fries bekende by de rjochter dat hy mei fjouwer oare bindeleden út Drinte boumateriaal en farve bestelde by bedriuwen en dat besoargje liet yn in bedriuwspân mei fiktive bedriuwen. Ek brûkte de binde sels falske nammen.