Tourwinner Geraint Thomas wint Profronde Surhústerfean, foar Tom Dumoulin

Thomas wûn dit jier foar it earst yn syn karriêre de Tour de France. Foar it earst slagge de organisaasje yn Surhústerfean deryn om de nûmer 1 en 2 fan de Tour nei de Profronde te heljen, want ek Tom Dumoulin stie oan de start. De winner fan ferline jier yn Surhústerfean waard diskear twadde.

Bauke Mollema stiet foar de sechsde kear op rige op it poadium yn Surhústerfean. Hy wûn yn 2013.