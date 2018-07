Fryske wetter as magneet foar toeristen

Plakken oan it wetter binne populêr, tinkt Hendriks, om't minsken dêr ferkuolling fine. Ek is it smoardrok by boatferhierbedriuwen. "It hat noch nea sa maklik west foar boatferhierûndernimmers as dit jier. Minsken komme swittend binnen en wol allegear it wetter op", fertelt Hendriks.

De Iselmar is ek hiel populêr by Dútsers. "Op de beurzen dêr't ik kom, freegje se allegeare nei de Iselmar, dat fine se prachtich. No't de Dútske dielsteaten tagelyk fakânsje ha mei ús, rinne de campings oan de kust grôtfol", seit hy.

"Der wurdt ek in soad omtinken oan LF2018 jûn yn Dútslân troch de Dútske media. Dútsers freegje spesifyk om Kulturele Haadstêd Ljouwert, dat fyn ik grappich. De organisaasje hat fêst goed har bêst dien", seit Hendriks.